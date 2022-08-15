«Реал» вырвал победу у «Альмерии», проигрывая по ходу встречи

Сегодня состоялся матч 1-го тура испанской Примеры, где «Альмерия» дома принимала действующего чемпиона страны – мадридский «Реал». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу подопечных Карло Анчелотти.
Первыми открыли счёт гости – уже на 6-й минуте отличился нападающий «Альмерии» Ларджи Рамазани.
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«Реал» долго пытался вскрыть оборону хозяев. Только на 66-й минуте Лукас Васкес смог забить гол и сравнять счёт в этой встрече.
На 75-й минуте австрийский защитник Давид Алаба забил гол точным ударом со штрафного, установив итоговый счёт матча. Примечательно то, что для футболиста это было первым касанием в игре после выхода на замену – на 74-й минуте австриец заменил Форлана Менди.
В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой». Игра состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Альмерия» 22 августа встретится с «Эльче» на их поле, матч начнётся в 21:00 мск.
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