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Нобоа: были конкретные предложения от ЦСКА и «Зенита», меня не отпустили

Нобоа: были конкретные предложения от ЦСКА и «Зенита», меня не отпустили
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37-летний эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после поражения от «Спартака» (0:3) в 5-м туре чемпионата России рассказал, что этим летом получал предложения от двух клубов Российской Премьер-Лиги.

«Было ли конкретное предложение от «Зенита» и ЦСКА? Да. Меня не отпустили. Кто не отпустил? Это не ко мне», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Напомним, контракт Кристиана с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость, согласно данным Transfermarkt. оценивается в € 1 млн. За нынешнюю команду он выступает с августа 2019 года, куда перебрался из «Зенита» за € 500 тыс. В текущем сезоне он принял участие в пяти встречах за «Сочи» в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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