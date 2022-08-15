«Реал» с 2008 года не проигрывает в стартовых матчах Примеры. Они близки к рекорду

Мадридский «Реал» отметился статистическим достижением благодаря победе над «Альмерией» (2:1) в первом туре чемпионата Испании сезона-2022/2023. Об этом сообщает MisterChip в «Твиттере».

Как отмечает источник, последний раз «Королевский клуб» уступал на старте Примеры в сезоне-2008/2009, когда «сливочные» на выезде проиграли «Депортиво» (1:2). С тех пор на протяжении 14 сезонов кряду «Реал» начинает сезон с ничьей или победы.

Это вторая по длительности серия в истории чемпионатов Испании, а рекорд – 16 сезонов подряд без поражений на старте, он также принадлежит «Реалу». Данное достижение было оформлено с 1961 по 1976 года.

Шикарный гол Алабы со штрафного в ворота «Реала».

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