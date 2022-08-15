Чорлука отреагировал на слова гендиректора «Локомотива» о неудачном старте сезона команды

Бывший капитан «Локомотива» хорват Ведран Чорлука в социальных сетях отреагировал на слова генерального директора московского клуба Владимира Леонченко, который выразил доверие текущему тренерскому штабу несмотря на неудачный старт сезона для железнодорожников.

Чорлука опубликовал в ответ на эту публикацию лишь один эмодзи – человек, прижимающий ладонь к лицу, так называемый «фейспалм». Также Ведран ответил пользователям социальной сети, что не перестаёт смотреть матчи «Локомотива», при этом отметив, что «Локомотиву» не хватает не самого Чорлуки, а разума.

Напомним, Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 года. Он провёл в составе железнодорожников 242 встречи во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. С московским клубом он становился чемпионом России (сезон-2017/2018), четырежды выигрывал Кубок России (сезон-2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021), а также единожды – Суперкубок России (2019).

После 5 туров «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с «Химками».