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Кейн повторил рекорд Агуэро по голам за один клуб в английской Премьер-лиге

Кейн повторил рекорд Агуэро по голам за один клуб в английской Премьер-лиге
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29-летний английский нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн близок к покорения впечатляющего статистического достижения. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

Как отмечает источник, забитый мяч Кейна в ворота «Челси» в дополнительное время в матче пятого тура чемпионата Англии, который принёс «Тоттенхэму» ничейный результат (2:2), стал для него 184-м за карьеру в английской Премьер-лиге. Таким образом, Гарри сравнялся по этому показателю с рекордсменом соревнований – аргентинцем Серхио Агуэро, известному по выступлениям за «Манчестер Сити».

Однако, для покорения этой отметки Агуэро, выступавшему в английской Премьер-лиге с 2011 по 2021 год, потребовалось 275 матчей, а Кейну на шесть больше – 281.

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