Боец ММА Джейк Пол: Тухель нокаутировал бы Конте. Я бы заплатил за то, чтобы увидеть это

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, высказался о стычке главных тренеров «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) — Томаса Тухеля и Антонио Конте, которые едва не подрались по окончании встречи пятого тура чемпионата Англии.
«Страх понятен, когда не смотришь противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, а я заплатил бы деньги, чтобы увидеть это», — гласит публикация Пола в «Твиттере».
Впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. При этом, оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии. Как впоследствии объяснил Тухель конфликт разгорелся из-за того, что Конте не посмотрел ему в глаза при рукопожатии.
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