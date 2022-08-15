Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боец ММА Джейк Пол: Тухель нокаутировал бы Конте. Я бы заплатил за то, чтобы увидеть это

Боец ММА Джейк Пол: Тухель нокаутировал бы Конте. Я бы заплатил за то, чтобы увидеть это
Комментарии

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, высказался о стычке главных тренеров «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) — Томаса Тухеля и Антонио Конте, которые едва не подрались по окончании встречи пятого тура чемпионата Англии.

«Страх понятен, когда не смотришь противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, а я заплатил бы деньги, чтобы увидеть это», — гласит публикация Пола в «Твиттере».

Впервые оба тренера повздорили между собой при первом голе «Тоттенхэма», когда отличился датчанин Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Тогда Тухелю не понравилось активное празднование Конте, они едва не столкнулись головами в попытке выяснить отношения. При этом, оба специалиста всё же были удалены за конфликт после матча, возникший при рукопожатии. Как впоследствии объяснил Тухель конфликт разгорелся из-за того, что Конте не посмотрел ему в глаза при рукопожатии.

Конте и Тухель устроили нереальные разборки на бровке! А судьи украли победу у «Челси»? Конте и Тухель устроили нереальные разборки на бровке! А судьи украли победу у «Челси»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022