Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы клуб продал его коллегу по амплуа звёздного бразильца Неймара, cообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромаина Молину.

По сведениям источника, так называемый лагерь Мбаппе ещё с момента окончания прошлого сезона требовал, чтобы руководство избавилось от бразильца. Отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Источник сообщает, что до Неймара стали доходить слухи о том, что Мбаппе пытается уговорить руководство продать бразильца, это и является причиной нарастающего напряжения в отношении между футболистами.

Мбаппе считает, что за последние годы он у Неймара научился многому, но сейчас предпочёл бы учиться у Лионеля Месси.

Напомним, в матче второго тура Лиги 1 «ПСЖ» у себя на поле разгромил «Монпелье» со счётом 5:2. В середине первого тайма Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти. После игры футболист подвергся критике со стороны фанатов клуба, которые посчитали, что француз не достаточно отдавался на поле и действовал без желания.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника.