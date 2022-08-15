Клопп: мы не будем покупать новых игроков только потому, что это делают соперники

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о планах команды на последние недели трансферного окна.

«Соперники усиляются? Нас это не интересует. Кто-то покупает игроков, а кто-то уже закончил трансферную кампанию. Это не имеет к нам никакого отношения.



Мы не можем начать работать быстрее или найти деньги, потому что другие команды подписывают новых игроков. Мы не можем говорить: «О, теперь мы должны сделать то же самое, потому что они подписали его, теперь нам тоже кто-то нужен». Мы должны быть полностью независимы от того, кто и что делает.



Мы пытаемся разобраться в нашей ситуации, которая достаточно сложна, но, по крайней мере, это наша ситуация, единственная ситуация, на которую мы оказываем влияние, и единственная, которая меня беспокоит», — приводит слова Клоппа talkSPORT.

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