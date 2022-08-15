Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Салернитаной»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своего клуба в матче первого тура Сирии А с «Салернитаной» (1:0).

«Мне всё понравилось, я увидел команду, которая, может быть, и не забила столько голов, сколько должна была забить, но управляла ходом игры. Обычно в таких матчах, если не доиграешь до конца, то рискуешь пострадать. Когда мы устали, игроки, вышедшие на замены, помогли команде контролировать игру.



Если вы спросите меня, хотел бы я иметь возможность менять по ходу матчей нападающих основного состава на других такого же уровня, как это делают «Сити», «Ливерпуль» и другие итальянские команды, то я бы хотел.

Я очень рад за команду. Мне понравились все игроки», — приводит слова Моуринью официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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