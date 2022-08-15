Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в матче с «Салернитаной»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу своего клуба в матче первого тура Сирии А с «Салернитаной» (1:0).
«Мне всё понравилось, я увидел команду, которая, может быть, и не забила столько голов, сколько должна была забить, но управляла ходом игры. Обычно в таких матчах, если не доиграешь до конца, то рискуешь пострадать. Когда мы устали, игроки, вышедшие на замены, помогли команде контролировать игру.
Если вы спросите меня, хотел бы я иметь возможность менять по ходу матчей нападающих основного состава на других такого же уровня, как это делают «Сити», «Ливерпуль» и другие итальянские команды, то я бы хотел.
Я очень рад за команду. Мне понравились все игроки», — приводит слова Моуринью официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме
- 15 августа 2022
-
07:11
-
06:51
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
05:56
-
05:43
-
05:29
-
04:52
-
04:42
-
04:30
-
04:15
-
03:56
-
03:36
-
03:19
-
03:00
-
02:33
-
02:00
-
01:45
-
01:37
-
01:19
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:17
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 14 августа 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:37
-
23:31
-
23:31
-
23:29