Гендиректор «Сочи» — на вопрос о трансфере Дзюбы: ха-ха, прекращайте

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о трансферных планах клуба и ответил на вопрос, рассматривается ли переход экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения ещё будут. Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», — приводит слова Рубашко «РБ Спорт».

После пяти туров «Сочи» занимает пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги имея в своём активе девять очков. Вчера, 14 августа, «Сочи» в гостях играл со «Спартаком». Встреча завершилась разгромной победой московского клуба со счётом 3:0. Дублем отметился Квинси Промес. Ещё один гол забил Антон Зиньковский.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Ростовом».