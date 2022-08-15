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Источник: Френки де Йонг перейдёт в «МЮ» до матча с «Ливерпулем» (22 августа)

Источник: Френки де Йонг перейдёт в «МЮ» до матча с «Ливерпулем» (22 августа)
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб оформит трансфер 25-летнего футболиста до матча 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем», который состоится 22 августа. Об этом сообщает журналист Алекс Крук в «Твиттере».

Сага с переходом де Йонга в «Манчестер Юнайтед» началась после назначения Эрика тен Хага в английскую команду. Они вместе работали в «Аяксе» и сообщалось, что специалист хотел бы видеть в новом клубе своего соотечественника. Сделка осложнялась тем, что у «Барселоны» есть долги по зарплате перед де Йонгом, а сам футболист не горел желанием переходить в «Манчестер Юнайтед», не выступающий в Лиге чемпионов.

Видеоролик. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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