Команды Сербии и Турции сыграют на юношеском турнире в Москве

В Москве пройдёт международный турнир среди футболистов 2008 года рождения. В нём примут участие команды из Турции, Сербии, Белоруссии и Казахстана. Матчи будут проходить с 17 по 20 августа на «Сапсан Аренe», финал состоится 21 августа на «РЖД Аренe».
Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Москва).
Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).
«По вынужденным обстоятельствам мы пропустили два предыдущих турнира. Сейчас же испытываю необыкновенные чувства в предвкушении услышать первый свисток и увидеть честную бескомпромиссную борьбу лучших евразийских команд. Когда играют 14-летние футболисты, я как выпускник школы «Локомотива» проживаю вторую молодость. Мыслями я и с болельщиками на трибунах, и с футболистами на поле», — сказал генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром в интервью Sport24.
- 15 августа 2022
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