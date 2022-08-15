Команды Сербии и Турции сыграют на юношеском турнире в Москве

В Москве пройдёт международный турнир среди футболистов 2008 года рождения. В нём примут участие команды из Турции, Сербии, Белоруссии и Казахстана. Матчи будут проходить с 17 по 20 августа на «Сапсан Аренe», финал состоится 21 августа на «РЖД Аренe».

Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Москва).



Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).

«По вынужденным обстоятельствам мы пропустили два предыдущих турнира. Сейчас же испытываю необыкновенные чувства в предвкушении услышать первый свисток и увидеть честную бескомпромиссную борьбу лучших евразийских команд. Когда играют 14-летние футболисты, я как выпускник школы «Локомотива» проживаю вторую молодость. Мыслями я и с болельщиками на трибунах, и с футболистами на поле», — сказал генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром в интервью Sport24.