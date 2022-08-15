В «ПСЖ» рассказали, что Паредес может уйти из команды
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что полузащитник команды Леандро Паредес может покинуть её в летнее трансферное окно.
«У Паредеса много предложений, но я не знаю, что произойдёт до окончания трансферного окна. Знаю, что Леандро хочет играть, но он спокоен», — приводит слова Галтье Goal.
Ранее сообщалось, что 28-летний Паредес согласовал контракт с туринским «Ювентусом». За «ПСЖ» аргентинский футболист выступает с января 2019 года, перейдя из «Зенита». В 116 матчах за парижан Паредес забил три гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Во Франции Леандро завоевал восемь трофеев.
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