Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало времени в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени под руководством Гильермо Абаскаля в московской команде.
«500-я победа «Спартака» в чемпионате России — это круто! Очень рад, что сегодня забил. Главное, что команда выиграла. Удалось сыграть «на ноль».
С Абаскалем мы нормально общаемся, у нас хороший контакт. Тренер видит так моё игровое время — всё нормально. Мы побеждаем четыре тура подряд. Поэтому всё нормально», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
- 15 августа 2022
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