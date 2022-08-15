Зиньковский: игроки «Динамо» называют себя русским «Атлетико»? А «Спартак» — это «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче чемпионата России с «Динамо».

«Спартак» – единоличный лидер? Слава богу! Порадуемся за нашу команду.



До конкуренции с «Зенитом» ещё далеко. Пока впереди «Динамо». Мы настраиваемся на них. Будем стараться победить в следующем матче. Мы понимаем, что «Динамо» захочет поквитаться за финал Кубка. Удивим ли их? Постараемся хорошо сыграть, также «на ноль», и всё.



Игроки «Динамо» говорят, что они — русский «Атлетико»? А «Спартак» — это «Спартак», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.