Форвард «Сочи» Бурмистров: мы должны были набирать очки и с ЦСКА, и со «Спартаком»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров считает, что сочинская команда могла набирать очки и в матче с ЦСКА (0:3), и в матче со «Спартаком» (0:3).

«Очков могли набрать больше. Мы играли на выезде с двумя сильными соперниками — с ЦСКА и «Спартаком». Мы должны были увозить очки, но не получилось. Будем работать.



Атмосфера рабочая, всё хорошо. Конечно, мы настраивались на другой результат. Мы не падаем духом», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Сочи» после пяти матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрал девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Александра Точилина сыграет на выезде с «Ростовом». Матч состоится 20 августа.