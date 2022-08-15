Нобоа: Кокорин говорил мне, что хочет вернуться в Россию

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что в личной беседе нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявлял о желании вернуться в Россию. По мнению Нобоа, Кокорин мог бы стать отличным усилением для сочинцев.
«Общался ли я с Сашей Кокориным? Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернуться в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.
Ну, он был бы стопроцентным усилением для «Сочи». Я разговаривал с Сашей, он ещё ничего не решил для себя, что будет делать дальше. Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.
Он был бы рад вернуться в «Сочи»? Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен.
Удивлён ли я тем, что Дзюба до сих пор без клуба? Артём — хороший игрок. Ему нужно время, он обязательно найдёт себе клуб», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».
Напомним, Кокорин совсем не получает игровой практики в «Фиорентине» — итальянский клуб хотел избавиться от россиянина, но не нашёл покупателя на него.
- 15 августа 2022
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