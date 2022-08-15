Тренер «Сочи»: мы хотели обыграть «Спартак» первым номером

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался после разгромного поражения в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3). Специалист заявил, что его команда хотела обыграть красно-белых первым номером. Сочинцы готовились к игре первым номером всю неделю, но не смогли реализовать наработки.
«Сильно ли удивил нас «Спартак»? Нет, не удивил. Мы знали об их современной игре. Нам нравятся их идеи игры в футбол. Они хотят много действовать с мячом, доминировать, агрессивно давить на зоны. Мы готовились именно к такому «Спартаку». Очень грустно, что мы им сами проиграли матч. А хотели обыграть красно-белых, играя первым номером, именно в атаку.
«Спартак» легче обыграть вторым номером? Сейчас уже нет. Они стали другими. У них появились другие идеи. Мы понимали, что «Спартак» будет делать на поле. Наша команда готовилась к агрессивному прессингу с их стороны. В связи с этим делали акцент на некоторые детали в тренировочном процессе. Но, к сожалению, у нас не получилось реализовать то, что мы хотели и готовили всю неделю», — приводит слова Гаранина «Спорт-экспресс».
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