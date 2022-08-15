Защитник «Химок» Филин: мне непонятна отставка Юрана из нашего клуба

Защитник «Химок» Александр Филин признался, что не понимает решение руководства об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды.

«Для меня лично отставка Юрана непонятна. Да, он приехал к нам на базу, попрощался, поблагодарил за работу. Всё стандартно. Но надо работать дальше. Если мы будем обращать внимание на прошлого тренера, то можем перестать набирать очки. Не скажу, что тренерская смена как-то сказалась, потому что мы играли тем же составом, костяк команды у нас есть. Поэтому смена тренера на нас сильно не повлияла. Чувствуется ли что-то новое, что привнёс Николай Писарев? Пока рано об этом говорить», — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».