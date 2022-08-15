«Рома» готова подписать Асенсио на замену Дзаньоло

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио входит в сферу интересов итальянской «Ромы». Римляне готовы подписать испанского футболиста, если хавбек Николо Дзаньоло перейдёт в одну из английских команд. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

26-летний Асенсио стал игроком «Реала» летом 2015 года. В стане «сливочных» Марко в 235 матчах забил 49 голов и отдал 24 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2023-м.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» попробует подписать хавбека «Ромы» Дзаньоло. Сделка оценивается в € 50 млн. Также итальянским футболистом интересуется лондонский «Челси».

Видеообзор. «Альмерия» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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