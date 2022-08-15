Форвард «Краснодара» Олусегун: у меня есть предложения из топ-5 лиг

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Нигериец отметил, что сейчас он намерен максимально выкладываться в составе российской команды, но не стал исключать вариант дальнейшего ухода из стана «быков».

«Какая задача у «Краснодара» на сезон? Занять первое место в турнирной таблице. Мы все этого хотим. Считаю, это возможно, потому что мы работаем каждый день. Верю, что мы сможем выиграть РПЛ.

Остаюсь ли я в «Краснодаре»? Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду.

На данный момент я игрок «Краснодара». Буду выкладываться на максимум за эту команду. А что будет дальше — посмотрим», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».