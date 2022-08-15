«Барселона» не собирается подписывать защитника «МЮ» Дало

«Барселона» не заинтересована в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало. Каталонский клуб не ведёт переговоры с окружением португальского футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, в «Барселоне» высоко ценят Дало, впрочем, как и наставник манкунианцев Эрик тен Хаг.

23-летний Дало перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» летом 2018 года. В 67 матчах за английскую команду защитник забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Диогу и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце нынешнего сезона.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.