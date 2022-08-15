Олимпийская чемпионка Мельникова: жаль, что фанаты бойкотируют матчи РПЛ
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Российская гимнастка и олимпийская чемпионка-2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова высказалась о бойкоте фанатами матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне очень понравилось. Я получила крутые эмоции. Всё классно. Я сама в своём виде спорта обожаю болельщиков. Они меня заряжают. Я обожаю трибуны. Здесь я в своей стихии, и моё эмоциональное состояние сейчас хорошее. Я знаю, что болельщики бойкотируют матчи. Очень жаль. Из игроков больше всего запомнились Промес и Зиньковский», — рассказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ряд фанатских объединений клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата страны из-за введения «Карты болельщика» (Fan ID).
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