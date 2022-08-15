Депай бесплатно перейдёт в «Ювентус», Мемфис хотел остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай на правах свободного агента станет футболистом «Ювентуса». В ближайшее время будет подписано соглашение, по которому футболист будет получать € 5–6 млн в год «чистыми». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что в соглашении 28-летнего Депая с «Барселоной», подписанном летом 2021 года, была прописана опция разрыва контракта в случае смены главного тренера. Мемфис приходил в команду при Рональде Кумане, в ноябре «Барселону» возглавил Хави. Сообщается, что Депай был бы не против остаться в нынешнем клубе, однако Хави не видит его в своём составе.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

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