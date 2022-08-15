Экс-советник Федуна Камоцци ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» бороться с «Зенитом»

Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци надеется, что красно-белые смогут конкурировать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с «Зенитом».

«Сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство? Надеюсь, что да», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».

В последний раз «Спартак» был единоличным лидером в чемпионате России в сезоне-2020/2021, после 12 туров опережая на два очка ЦСКА и на три – «Зенит».