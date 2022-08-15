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Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» уверенно обыграл «Сочи»

Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» уверенно обыграл «Сочи»
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Только положительные эмоции от «Спартака». Сильная интенсивность на протяжении всего матча, очень тактически грамотно играют, хорошо физически готовы, с чем «Сочи» и не справился. Соперник был непростой: «Сочи» тоже играл в свою игру и хотел доминировать. «Спартак» был индивидуально сильнее», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 13 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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