Баженов рассказал, за счёт чего «Спартак» уверенно обыграл «Сочи»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Только положительные эмоции от «Спартака». Сильная интенсивность на протяжении всего матча, очень тактически грамотно играют, хорошо физически готовы, с чем «Сочи» и не справился. Соперник был непростой: «Сочи» тоже играл в свою игру и хотел доминировать. «Спартак» был индивидуально сильнее», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, в матче 5-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 и единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 13 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет в дерби с московским «Динамо». Матч состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.