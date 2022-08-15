Терюшков: Юран может возглавить «Химки» и в четвёртый раз. Пути господни неисповедимы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключает, что российский тренер Сергей Юран может возглавить подмосковную команду в четвёртый раз.
«Возможно ли четвёртое пришествие Юрана в «Химки»? Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз.
Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран — тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь», — приводит слова Терюшкова «Спорт-экспресс».
Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».
- 15 августа 2022
-
13:23
-
13:13
-
13:05
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:56
-
12:53
-
12:42
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:17
-
12:15
-
12:09
-
11:59
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:50
-
11:37
-
11:31
-
11:07
-
11:01
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:26
-
10:21
-
10:18
-
10:10
-
09:49