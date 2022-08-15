Терюшков: Юран может возглавить «Химки» и в четвёртый раз. Пути господни неисповедимы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключает, что российский тренер Сергей Юран может возглавить подмосковную команду в четвёртый раз.

«Возможно ли четвёртое пришествие Юрана в «Химки»? Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз.

Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран — тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь», — приводит слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».