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Терюшков: Юран может возглавить «Химки» и в четвёртый раз. Пути господни неисповедимы

Терюшков: Юран может возглавить «Химки» и в четвёртый раз. Пути господни неисповедимы
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков не исключает, что российский тренер Сергей Юран может возглавить подмосковную команду в четвёртый раз.

«Возможно ли четвёртое пришествие Юрана в «Химки»? Пути господни неисповедимы, поэтому если будет такая необходимость, то Сергей Николаевич вернётся и в четвёртый раз.

Я не исключаю такую возможность. По крайней мере, я всегда говорил, что Юран — тот человек, который может дать результат. Я на этой позиции стою и останусь», — приводит слова Терюшкова «Спорт-экспресс».

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».

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