Баженов: «Спартаку» надо усиливаться, чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что для борьбы с «Зенитом» за чемпионство красно-белым необходимо усиливать свой состав.

«Хочется, чтобы все команды в РПЛ могли конкурировать с «Зенитом». Не знаю, получится ли у «Спартака» долго конкурировать, нужно усиливаться. Надо отталкиваться от своей игры и сохранять от игры к игре такую форму. Если «Спартак» проиграет две игры, то все начнут говорить по-другому. Главное – не останавливаться: попраздновали денёчек победу и готовиться к следующему матчу», — сказал Баженов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».



В последний раз «Спартак» был единоличным лидером в чемпионате России в сезоне-2020/2021, после 12 туров опережая на два очка ЦСКА и на три – «Зенит».