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Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи»

Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Сочи»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о разгромной победе московской команды над «Сочи» (3:0) в 5-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Спартак» очень радует. Меня больше радует смотреть на турнирную таблицу. Не могу сказать, что в первом тайме «Спартак» играл лучше «Сочи». Наоборот — мне «Сочи» больше понравился в первом тайме.

Во втором тайме произошла ошибка Терехова, после которой Промес забил первый мяч. После этого «Спартак» заиграл так, как он играл последние игры в этом сезоне, где красивые голы и атаки. Уверенная, зрелищная и результативная команда», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» после пяти туров набрал 13 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

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