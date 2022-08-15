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Президент «Урала» прокомментировал назначение Гончаренко на пост главного тренера

Президент «Урала» прокомментировал назначение Гончаренко на пост главного тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

«Считаю Гончаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять. Любой здравомыслящий человек сначала бы подумал, Виктор Михайлович тоже подумал, но потом согласился. Мы очень рады этому», — рассказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

45-летний Гончаренко был главным тренером «Урала» с июня по сентябрь 2015 года. Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», свыше четырёх лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь 2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».

Напомним, «Урал» находится без главного тренера после увольнения Игоря Шалимова. Команда в пяти турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) набрала одно очко и идёт на последнем месте турнирной таблицы.

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Президент «Урала» прокомментировал назначение Гончаренко на пост главного тренера
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