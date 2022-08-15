«Барселона» объявила об уходе полузащитника Кольядо на правах аренды
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Полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо сезон-2022/2023 проведёт на правах аренды в «Эльче». Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды на официальном сайте. Сделка не включает в себя возможную опцию выкупа.
23-летний Кольядо — воспитанник «Барселоны». Он оказался в структуре сине-гранатовых в 2010 году. В 83 матчах за «Барселону Б» (ныне — «Барселона Атлетик») Алекс забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение Кольядо с «Барселоной» истекает в 2023 году. За первую команду каталонцев он сыграл в двух играх.
Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:
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