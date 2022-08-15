Червиченко: не знаю, как уживутся в «Урале» нервный Гончаренко и эмоциональный Иванов

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Урала».

«Гончаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков «Урала», показывал чудеса. Так что здесь всё возможно.



Единственное, есть две проблемы: очень эмоциональный Иванов и очень нервный Гончаренко. Как они вдвоём уживутся, я не знаю. Выбор нормальный, понятный, смысл есть. Это не то, что иногда выбирают тренера и непонятно, почему именно его, чем это обусловлено.



Я сильно удивился, когда заговорили о том, что Спартак Гогниев может возглавить екатеринбургский клуб, учитывая, какой Гогниев эмоциональный. Речь ещё ходила про Юрана, он вроде работать умеет, но сам по себе человек сложный», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 45-летний Гончаренко был главным тренером «Урала» с июня по сентябрь 2015 года. Главным тренером команды из Екатеринбурга Гончаренко пробыл всего лишь шесть матчей. Позднее в его карьере была «Уфа», свыше четырёх лет он тренировал ЦСКА. С апреля 2021-го по январь 2022-го Гончаренко работал в «Краснодаре».