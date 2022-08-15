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Нападающий «Химок» Адеми приостановит контракт с клубом

Нападающий «Химок» Адеми приостановит контракт с клубом
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Нападающий «Химок» Кемаль Адеми приостановит контракт с подмосковным клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард продолжит карьеру в Германии.

Напомним, вторую половину сезона-2021/2022 Адеми выступал за немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды. Швейцарский футболист выступает за «Химки» с августа 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата России Адеми провёл за «Химки» один матч, выйдя на замену.

После пяти туров «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет с «Локомотивом».

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