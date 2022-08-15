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Squawka: вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип — 1,2%

Squawka: вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип — 1,2%
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Вероятность вылета «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип по итогам текущего сезона составляет 1,2%. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере» со ссылкой на модель Stats Perform Season Predictions.

Напомним, сезон-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» начал под руководством Эрика тен Хага. В первых двух турах английской Премьер-лиги (АПЛ) манкунианцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке турнирной таблицы как команда с худшей разницей забитых и пропущенных голов и без набранных очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет дома на «Олд Траффорд» с «Ливерпулем». Матч пройдёт 22 августа.

Самые результативные клубы чемпионата Англии. Видеоролик:

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