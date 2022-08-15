Павлюченко: рано говорить, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко считает, что ещё рано говорить о красно-белых как о претенденте на чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«Первое место после пяти туров — это не показатель. Если «Спартак» завершит первый круг на первом месте, тогда можно говорить, что он нацелен на чемпионство и будет бороться с «Зенитом». Первые туры проходят на эмоциях, у команд много сил, а когда первый круг заканчивается, силы уходят, команды проявляют волевые качества. Если «Спартак» в концовке чемпионата будет всех подряд обыгрывать дома и на выезде, тогда можно говорить о чемпионстве, а пока делать выводы рано», — приводит слова Павлюченко ТАСС.
«Спартак» набрал 13 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после пяти туров.
- 15 августа 2022
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