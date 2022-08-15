«Немножко перемкнуло». Сперцян объяснил информацию о нежелании играть за сборную Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему в СМИ начала появляться информация о его нежелании играть за сборную Армении. Напомним, после матча Лиги наций Армения – Шотландия (1:4) Сперцян продемонстрировал своё недовольство тем, что его заменили на 58-й минуте игры. Позже армянские СМИ сообщали, что Эдуард больше не хочет выступать за сборную страны.
«Хорошо начали тот матч, повели в счёте. Потом у нас случилось удаление, а мне дали желтую. Причем такую, после которой пропускал следующую игру. Немножко перемкнуло из-за эмоций, признаю. Надо работать над собой в этом плане, со стороны некрасиво смотрится. А тогда играл с огромным желанием, нервы вроде контролировал. Думал: всего себя оставлю на поле, раз уж следующая игра мимо.
И тут тренер Хоакин Капаррос меня меняет. До этого он предупреждал: «Четыре игры за 10 дней — тяжёлый график, если есть силы, дайте знать, возможно, оставлю на поле, это поможет остальным». Показываю: силы есть. Но, видимо, махнул руками как-то не так. Заменили, ушёл с поля, и не на скамейку, а сразу в раздевалку.
Нехорошо поступил, нельзя так было. Не справился с нервами, потом было стыдно, много раз извинился. Кто-то подумал, что мы поругались, но это не так. Тренер сказал, что ждал такой реакции, потому что видел, насколько я хочу играть. И всё же не стоило мне так поступать, сто процентов. Решения тренера нужно уважать», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».
Шотландия разгромила Армению в Лиге наций:
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