Источник: Роналду не собирается уходить из «МЮ». В клубе солидарны с этим решением

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается покидать английскую команду. Руководство манкунианцев и главный тренер Эрик тен Хаг также хотят сохранить 37-летнего португальского футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

Ранее сообщалось, что услуги Роналду предложили «Ювентусу». Итальянский клуб ответил отказом на это предложение, однако клуб всё ещё получает много звонков от агента Роналду Жорже Мендеша. Сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.



Напомним, Роналду защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба португальский нападающий провёл 134 матча, в которых записал в свой актив 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик: