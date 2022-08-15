Кечинов: с «Динамо» Зиньковский будет в стартовом составе. Гол придаст ему уверенности

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что полузащитник Антон Зиньковский начнёт матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» в стартовом составе.

«Надеюсь, что Зиньковский сможет закрепиться в основном составе «Спартака». Мозес сломался — играл Игнатов, потому что удачно вышел на замену с «Уралом» и забил гол, играл очень ярко. В игре с «Сочи» он немного потерялся. Нет у него уверенности, которая нужна футболисту основного состава. Может, не такая яркая игра была у Игнатова, но именно он заставил в первом голе ошибиться защитника.



Что касается Зиньковского, то он мне и до этого нравился, когда выходил на замену. Надеюсь, этот гол придаст ему уверенности. Думаю, на игру с «Динамо» именно он будет в стартовом составе. Мозес у нас надолго выбыл, для Игнатова не очень удачная игра», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.