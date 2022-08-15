В «Локомотиве» заявили, что к матчу с «Химками» команда неделю будет готовиться на базе

Московский «Локомотив» будет неделю готовиться на своей базе к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками». Игра состоится в субботу, 20 августа, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе «Локомотива».

Напомним, в пяти стартовых матчах нового сезона чемпионата России «Локомотив» набрал всего три очка. Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (7) — на девятом месте. Лидирует в РПЛ «Спартак» — красно-белые набрали 13 очков за пять туров.