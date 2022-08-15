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Агент Магомеда-Шапи Сулейманова подтвердил переговоры с «Хапоэлем» об аренде игрока

Агент Магомеда-Шапи Сулейманова подтвердил переговоры с «Хапоэлем» об аренде игрока
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Алан Агузаров, представитель полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, подтвердил, что ведёт переговоры о переходе футболиста в израильский «Хапоэль».

«Общение с «Хапоэлем» идёт. В активной фазе – обсуждение аренды с правом выкупа. Вполне вероятно, что в течение ближайших дней ситуация примет окончательный вариант», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Минувший сезон Магомед-Шапи Сулейманов отыграл в составе турецкого «Гиресунспора» на правах аренды.

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