Сперцян: Кордоба попросил у меня отдать ему пенальти. Не забив, десять раз потом извинился

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отдал право исполнить пенальти нападающему «быков» Джону Кордоба, и колумбиец не реализовал одиннадцатиметровый удар. Это случилось в матче 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Факелом». Игра завершилась со счётом 2:2.
«Уступлю ли я, как штатный пенальтист, кому-то удар с «точки»? Уже было такое. Перед сезоном играли с «Ростовом». С Кордобой хорошо разыграли мяч, он выложил мне под удар, а я пробил в руку защитнику, пенальти. Пусть, думаю, Джон почувствует уверенность перед официальными играми, уступил ему. В первом туре игра с «Факелом», 11-метровый. Иду за мячом, Кордоба просит: «Дай, пожалуйста, пробить, дай, пожалуйста». В позу становиться не стал: «Бей». Это нормально.
Что я услышал, когда Кордоба не забил? Ничего. Десять раз извинился перед командой, передо мной. Я тоже мог не забить, бывает», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».
- 15 августа 2022
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