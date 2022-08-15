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Джикия — о борьбе «Спартака» за чемпионство: в следующем году поговорим об этом

Джикия — о борьбе «Спартака» за чемпионство: в следующем году поговорим об этом
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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что о борьбе красно-белых за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги можно будет говорить в следующем календарном году.

«Сколько туров РПЛ должно пройти, чтобы утверждать, что «Спартак» борется за чемпионство? В следующем году поговорим об этом. Это слишком долгий срок? А куда спешим?» — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

«Спартак» после пяти туров чемпионата России набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице единоличное первое место, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Динамо».

В последний раз «Спартак» был единоличным лидером в чемпионате России в сезоне-2020/2021, после 12 туров опережая на два очка ЦСКА и на три – «Зенит».

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