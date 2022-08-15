Источник: «Зенит» предложил € 4 млн за 18-летнего израильтянина из «Маккаби»
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Атакующий полузащитник «Маккаби» из Тель-Авива Оскар Глух может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 18-летнего израильтянина заинтересован «Зенит», информирует Sport5.
Согласно сведениям источника, сине-бело-голубые сделали официальное предложение по Оскару Глуху в размере € 4 млн. При этом «Маккаби» требует за свою молодую звезду € 6 млн. На данный момент стороны продолжают переговоры.
В сезоне-2022/2023 Оскар Глух провёл за «Маккаби» из Тель-Авива три матча – все в квалификации Лиги конференций УЕФА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 500 тыс. Оскар Глух является воспитанником «Маккаби». На его счету также два матча за молодёжную сборную Израиля.
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