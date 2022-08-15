Булыкин оценил решение руководства «Локомотива» закрыть команду на базе в Баковке

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил решение руководства железнодорожников закрыть команду на базе на неделю перед следующим матчем РПЛ.

«Подобных решений в футболе много: кому-то выходных не дают, кого-то на базе закрывают, чтобы концентрировались на футболе, а не гуляли по городу. Это нормальное явление. Поможет ли это? Узнаем, когда «Локомотив» сыграет следующий матч», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Ранее стало известно, что «Локомотив» будет неделю готовиться на своей базе к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Химками». Игра состоится в субботу, 20 августа, на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

В пяти стартовых матчах нового сезона чемпионата России «Локомотив» набрал всего три очка. Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице. «Химки» (7) — на девятом месте. Лидирует в РПЛ «Спартак» — красно-белые набрали 13 очков за пять туров.