Р. Билялетдинов: не хочется, чтобы РПЛ превратилась в Лигу 1, где доминирует только «ПСЖ»

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о старте Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.



«Спартак» может конкурировать с другими командами за чемпионство, но на сколько его хватит? Определённый рисунок игры за пять туров в голове уже есть. Период подобных взлётов был и при Тедеско, и при Каррере, который вообще чемпионом стал, и при Ваноли, и при Руе Витории. Все уже говорили, что вот сейчас ещё чуть-чуть. У «Спартака» сейчас моральный подъём. Не так просто держать постоянно высокий уровень.



Не хочется, чтобы РПЛ превратилась во французскую Лигу 1, где доминирует только «ПСЖ», когда команда отрывается на огромное количество очков и остальные ведут борьбу за места ниже.



Все команды чемпионата интересны. Даже провал «Локомотива» по-своему интересен. Есть «Ростов», который при более опытном составе, привыкший бороться за более высокие места. Стоит отдать должное и игрокам, и Карпину, потому что создана конкурентоспособная команда», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.