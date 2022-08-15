Прокурор сообщил, что Бенжамен Менди запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их

Судебное разбирательство по делу защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняют в девяти эпизодах сексуального насилия над шестью разными женщинами, продолжается.



Прокурор Тимоти Крей сообщил присяжным, что футболист запирал двух женщин в комнатах своего особняка и насиловал их. Также присяжным продемонстрировали фото, сделанные в особняке Менди, на которых видны сложные замки, которые можно открыть только изнутри комнаты. Такие замки предназначены для предотвращения проникновения грабителей.



«В главной спальне и кабинете есть специальные замки, законное предназначение которых — создать комнату паники во время проникновения грабителей в дом. Туда нельзя попасть снаружи, но двери можно открыть изнутри, если знаешь, что делать. Просто так открыть их не получится», — приводит слова Крея Mirror.



Ранее Менди не признал свою вину ни в одном из девяти обвинений в изнасиловании.

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