Экс-игрока «Ливерпуля» Грэма Сунесса обвинили в сексизме после слов о мужской игре

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс, работающий экспертом на телеканале Sky Sports, оказался в центре скандала после матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).
Анализируя игру в студии, Сунесс сказал: «Симуляции и картинные падения на газон. Я не видел этого в двух последних матчах АПЛ. Футбол снова стал мужской игрой».
Рядом с Сунессом в студии сидела бывшая футболистка женской сборной Англии и капитан «Челси» Карен Карни, которая была явно разочарована данным комментарием. Пользователи социальных сетей и футболистки обвинили экс-игрока «Ливерпуля» в сексизме.
«Позорно говорить, что футбол — это мужская игра. Особенно после прекрасного успеха, который только что пережила страна», — отметила футболистка сборной Англии Бетани Инглэнд на своей странице в соцсетях.
Напомним, женская сборная Англии стала победителем чемпионата Европы, который прошёл летом текущего года.
- 15 августа 2022
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