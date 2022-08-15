«Не жалею о сказанном». Сунесс — об обвинениях в сексизме после слов о мужской игре

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс отреагировал на критику из-за слов, сказанных им после матча 2-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).
Напомним, после встречи Сунесс заявил, что футбол вновь стал мужской игрой. Из-за этого экс-футболиста «Ливерпуля» обвинили в сексизме.
«Нет, я не жалею о сказанном. В течение многих лет я говорил, что судьи играют очень важную роль в успехе АПЛ, потому что мы быстро становились похожими на другие лиги, в которых рефери давали свисток при любом касании, игра не шла, и смотреть на это было не очень приятно.
Наша игра всегда была уникальной. Она всегда была более прямолинейной, интенсивной, но мы ушли от этого. Думаю, накануне я сказал, что мы наконец-то вернули свою игру. Я помню, как играл в такой футбол, и тогда наша лига была лучшей. Теперь мы вернулись к этому, мы вернули нашу игру. Я наслаждался двумя матчами, прошедшими вчера. В этих встречах мужчины играли с мужчинами, они вступали в единоборства, шли на контакт», — приводит слова Сунесса The Telegraph.
- 15 августа 2022
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