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Защитник «Краснодара» Литвинов: под нас все подстраиваются. Мы играем в быстрый футбол

Защитник «Краснодара» Литвинов: под нас все подстраиваются. Мы играем в быстрый футбол
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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился мнением о том, в какой футбол играет клуб. Он отметил, что соперникам приходится подстраиваться под игровой стиль «быков».

«С каждой игрой мы становимся всё лучше и лучше. Мы молодые: получаем опыт, прогрессируем. Несмотря на то что мы проиграли «Спартаку» с крупным счётом, в первом тайме до удаления мы играли отлично. Удаление Саши Черникова в том матче было незаслуженным. Да, может быть в каких-то матчах что-то не получается, но под нас все команды подстраиваются, потому что мы играем в быстрый футбол, а не от обороны. Нам надо использовать больше своих моментов, и тогда у нас всё будет хорошо», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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