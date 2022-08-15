Тен Хаг поддерживает возможный уход Криштиану Роналду из-за поведения игрока

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не против возможного ухода нападающего Криштиану Роналду, сообщает The Athletic. По информации источника, единственное встречное требование специалиста — приобрести форварда, который сможет заменить португальца.



Изначально Эрик тен Хаг настаивал на том, чтобы Криштиану Роналду остался в клубе. Но поведение футболиста заставило специалиста поменять мнение. Нападающий часто оставался один, даже принимал пищу в одиночестве. Кроме того, на тренировках он выражал несогласие с идеями наставника, пытался навязывать партнёрам своё видение игры.



Напомним, Роналду защищал цвета «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба португальский нападающий провёл 134 матча, в которых записал в свой актив 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ». Видеоролик: